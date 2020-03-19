وزارة العدل العراقية: لا صحة للأنباء عن وفاة وزير الدفاع في نظام صدام حسين

نفت ​وزارة العدل العراقية​، الأنباء التي تحدثت عن "وفاة سلطان هاشم وزير الدفاع في نظام ​صدام حسين​، داخل سجن ​الناصرية​ جنوبي البلاد"، داعية إلى "توخي الدقة والمصداقية في نقل الأنباء التي تتعلق في الشأن الداخلي للبلد وبضرورة تحري الحقيقة من مصادرها الرسمية قبل نشر أي خبر لا مصداقية له". وأوضحت الوزارة أن "السجين يتمتع بصحة جيدة ويعامل وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي أقرها ​الدستور​ العراقي بهذا الشأن".

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