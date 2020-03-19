القوات المسلحة الماليزية تنفي رش مروحياتها العسكرية مبيدات ضد كورونا

نفت ​القوات المسلحة​ الماليزية إعلاناً عن "قيام مروحياتها العسكرية برش المبيدات لتعقيم البلاد من ​فيروس كورونا​ المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19". هذا وطالب ​مجلس الأمن​ الوطني الماليزي في وقت سابق، الشعب بـ"عدم تداول هذه المعلومات الكاذبة"، موضحاً انه في "حالة ثبوت نشر أي شخص أخباراً كاذبة، فسيعاقب بموجب المادة رقم 233 من قانون ​الاتصالات​ والوسائط المتعددة الصادر عام 1998 في البلاد".

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