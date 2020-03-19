الصحة العراقية: 15 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة العراقية​، عن "تسجيل 15 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، وحالة وفاة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 192 إصابة والوفيات 13 حالة"، مؤكدة "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها وضرورة وجوب الالتزام بتوجيهاتها"، داعية الجهات المعنية كافة لـ"محاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".

هذا وصنفت ​منظمة الصحة العالمية​، يوم 11 آذار الحالي، فيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات، وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، أكثر من 230000 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9390، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.