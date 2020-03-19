نتانياهو يعلن إغلاقا كاملا في إسرائيل بسبب كورونا لمدة 7 أيام

أعلن رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ عن "إغلاق كامل في إسرائيل اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة 7 أيام بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ في البلاد"، لافتاً الى ان "الحكومة ستوافق على أنظمة طوارئ تلزم المواطنين في اسرائيل على البقاء في منازلهم، ولن يكون بإمكانهم الخروج منها إلا لشراء المواد الغذائية والأدوية فقط لا غير"، مبيناً ان "العاملين في بعض المجالات المهمة سيتم استثناؤهم من تلك الإجراءات والتي ستكون صارمة، والتي وصفها بأنها "غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل"، مشيراً الى ان "هذه الاجراءات تأتي للحد من انشار الفيروس".

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