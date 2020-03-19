دفاع الروسية: مقتل عسكريين تركيين باشتباكات مع إرهابيين على الطريق "M4" شمال سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ عن "مقتل عسكريين تركيين اثنين باشتباكات مع تشكيلات إرهابية خلال تنفيذ عملية استطلاع هندسي على الطريق "M4" بمنطقة إدلب شمال غرب ​سوريا​".

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