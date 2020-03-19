شنكر: نأمل ألا تقوم إيران وحلفاؤها بتقويض تسمية الزرفي لتشكيل الحكومة العراقية

آمل مساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر"ألا تقوم ​إيران​ وحلفاؤها في ​العراق​ بتقويض تسمية عدنان الزرفي ل​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ في العراق في ظل الاحداث التي يعيشها الشرق الاوسط". هذا وأعلنت رئاسة الجمهورية العراقية أن الرئيس برهم صالح كلف محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة بالعراق، بعد اعتذار المرشح السابق محمد توفيق علاوي. والزرفي هو عضو سابق في حزب الدعوة الشيعي، وأمامه ثلاثون يوماً فقط لاختيار تشكيلة وزارية تتمكن من الفوز بثقة البرلمان العراقي بعد الاحداث التي يشهدها العراق مؤخراً.

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