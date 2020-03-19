رئيس الوزراء الأردني: قد نضطر لفرض حظر التجول لمواجهة كورونا

أعتبر رئيس الوزراء الأردني ​عمر الرزاز​، انه "من الممكن فرض ​حظر التجول​ في ​الاردن​ كإجراء وقائي من انتشار ​فيروس كورونا​"، داعيا المواطنين إلى "الوعي والالتزام"، معتبراً ان "ما رأيناه اليوم من مظاهر لتجمع بعض المواطنين، وعدم التزامهم ببيوتهم، فيه ضرر عليهم وعلى الآخرين".

ولفت الرزاز الى ان "الفرق بين النجاح والفشل في معركتنا ضد الفيروس يتمثل بمستوى الوعي والالتزام، وبغياب هذا وذاك سنضطر لفرض إجراءات أكثر حزما تصل لحظر التجول"، موضحاً أن "البلاد تتجه في الأسابيع القادمة إلى مرحلة أصعب من الآن في معركتها ضد فيروس كورونا".