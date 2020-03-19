السفير الصيني في لبنان: مستعدون لمساعدة لبنان ويوجد تنسيق بين الدولتين

أشار السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان إلى أنه يتواصل بشكل دائم ومستمر مع وزير الصحة اللبناني حسن حمد، مؤكداً أن "الصين كانت ترسل فرقاً من الأطباء إلى إيران وإيطاليا لأن تلك الدول موبوءة بشكل كبير، إنما لبنان متميز بمستوى عال من الطبابة والأخصائيين، وهم قادرون على التعامل والتعاطي مع كورونا في الوقت الحالي".
ولفت في مداخلة تلفزيونية إلى أن "الجالية الصينية والسفارة الصينية قدمت المساعدات للبنان وأن الصين مستعدة لمساعدة لبنان ويوجد تنسيق بين وزارات الخارجية والصحة في الدولتين"، مشيراً إلى أن الجانب اللبناني قدم قائمة إلى البعثات الأجنبية الموجودة في لبنان طالبا مساعدات على مستوى المستلزمات الطبية وآلات التنفس".
وأوضح أن "العمل جار على اكتشاف دواء لفيروس كورونا، وهناك أدوية تحت التجربة، وأن العلاج الصيني مع بعض الأدوية تساعد على تقصير فترة المرض وتسريع الشفاء وانخفاض الوفيات، ويتوقع أن يكون اللقاح يحتاج إلى شهور حتى سنة، فالأمر يتطلب الكثير من التجارب لمدى الفعالية والإنعكاسات ويحتاج كذلك إلى موافقة السلطات".
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