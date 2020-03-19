وليد عمار: 12 مستشفى حكوميا ستكون جاهزة الأسبوع المقبل لمواجهة كورونا

رأى مدير عام ​وزارة الصحة​ ​وليد عمار​ أن أداء مستشفى ​رفيق الحريري​ الجامعي كان ممتازا ولديه كل الاختصاصيين لأجل التشخيص والمتابعة، مشيرا الى أن ليس كل ​المستشفيات​ الحكومية تضم كل الاختصاصات اللازمة لمعالجة المصابين بفايروس ​كورونا​، مشددا على أن هناك علاقة تُبنى بين المستشفيات في المحافظات والمستشفيات الجامعية، وعندما لا تتمكن ​المستشفى الحكومي​ من معالجة أي حالة سترسلها الى حكوم ة الحريري.

واضاف في حديث تلفزيوني: "المرحلة الاولى تشمل 12 مستشفى تكون جاهزة الأسبوع المقبل، طرابلس، زحلة، ​النبطية​، ​الهرمل​، بعلبك،صيدا، ​مشغرة​، بشري، حلبا، فتوح ​كسروان​، والجهوزية ستكون بـ 343 سرير، وبوقت لاحق قد يتحول قسم منها لاستقبال فقط حالات الكورونا".