رأى مدير عام وزارة الصحة وليد عمار أن أداء مستشفى رفيق الحريري الجامعي كان ممتازا ولديه كل الاختصاصيين لأجل التشخيص والمتابعة، مشيرا الى أن ليس كل المستشفيات الحكومية تضم كل الاختصاصات اللازمة لمعالجة المصابين بفايروس كورونا، مشددا على أن هناك علاقة تُبنى بين المستشفيات في المحافظات والمستشفيات الجامعية، وعندما لا تتمكن المستشفى الحكومي من معالجة أي حالة سترسلها الى حكوم ة الحريري.
واضاف في حديث تلفزيوني: "المرحلة الاولى تشمل 12 مستشفى تكون جاهزة الأسبوع المقبل، طرابلس، زحلة، النبطية، الهرمل، بعلبك،صيدا، مشغرة، بشري، حلبا، فتوح كسروان، والجهوزية ستكون بـ 343 سرير، وبوقت لاحق قد يتحول قسم منها لاستقبال فقط حالات الكورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر وليد عمار: 12 مستشفى حكوميا ستكون جاهزة الأسبوع المقبل لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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