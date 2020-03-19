نقيبة مستوردي اللوازم الطبية: مشكلة استيراد آلات تنفس اصطناعي لا تزال عالقة بين المصارف ومصرف لبنان

كشفت نقيبة مستوردي اللوازم الطبية سلمى عاصي أن مشكلة استيراد آلات تنفس اصطناعي لا تزال عالقة بين مصرف ​لبنان​ و​المصارف​.

وأضافت في حديث تلفزيوني: " نحاول التواصل مع شركات في الخارج لاستيراد آلات تنفس اصطناعي اللازمة في ملف فيروس "كورونا" الا اننا لا نتقدم والمشكلة لا تزال عالقة بين المصارف و​مصرف لبنان​".

تجدر الإشارة الى أن لبنان يعاني من نقص في ​المستلزمات الطبية​ اللازمة لمواجهة وباء "​الكورونا​" مثل المعدات اللازمة لإجراء الفحوصات المخبرية، وآلات ​التنفس​ الاصطناعي اللازمة لمعالجة الحالات التي لديها عوارض حادة.