نقيبة مستوردي اللوازم الطبية: مشكلة استيراد آلات تنفس اصطناعي لا تزال عالقة بين المصارف ومصرف لبنان

كشفت نقيبة مستوردي اللوازم الطبية سلمى عاصي أن مشكلة استيراد آلات تنفس اصطناعي لا تزال عالقة بين مصرف لبنان والمصارف.
وأضافت في حديث تلفزيوني: " نحاول التواصل مع شركات في الخارج لاستيراد آلات تنفس اصطناعي اللازمة في ملف فيروس "كورونا" الا اننا لا نتقدم والمشكلة لا تزال عالقة بين المصارف ومصرف لبنان".
تجدر الإشارة الى أن لبنان يعاني من نقص في المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة وباء "الكورونا" مثل المعدات اللازمة لإجراء الفحوصات المخبرية، وآلات التنفس الاصطناعي اللازمة لمعالجة الحالات التي لديها عوارض حادة.
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