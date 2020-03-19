جونسون: بدأنا تجربة لقاح لمكافحة (كورونا)

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن أول مريض بريطاني بالفيروس التاجي (كورونا) يشارك الآن في تجربة لقاح على أمل إيجاد طريقة لمحاربة الوباء القاتل.

يذكر أن العلماء والباحثين في جميع أنحاء العالم يبحثون بشكل يائس عن علاج لفيروس كورونا، وسط مخاوف من أن آلاف المرضى الآخرين سيعانون من المرض الذي يهدد الحياة.

ولم يكشف رئيس الوزراء البريطاني، الذي أعلن أيضًا أن المملكة المتحدة ستشتري "مئات الآلاف" من مجموعات الأجسام المضادة، عن العقار الذي يتم إعطاؤه للمريض البريطاني تحت التجربة.

ويأتي كلام جونسون، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة اليوم أنها تتبع بشكل سريع استخدام عقار الكلوروكين المضاد للملاريا لعلاج مرضى فيروسات التاجية.

وكان آلاف البريطانيون الغاضبون وقعوا عريضة تدعو الحكومة لبدء تجارب على نفس الدواء الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي، الذي يتوفر دون وصفة طبية.

يشار إلى أنه كان تم استخدام دواء (الكلوروكين) في الأوان الأخير، مرضى فيروسات التاجية في الصين وفرنسا، حيث قال بعض الباحثين إنه أظهر أملا كبيرًا، على الرغم من أن العلماء يتفقون على أن المزيد من التجارب فقط ستحدد ما إذا كان يعمل حقًا وآمن.

Advertisements

وكان المسؤولون عن قطاع الأدوية منعوا من تصدير الكلوروكين وأدوية فيروس نقص المناعة البشرية الشهر الماضي، في محاولة لحماية مخزونات المملكة المتحدة من العلاجات التجريبية.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي عقده في داونينغ ستريت حول التهديد المتزايد الذي يمثله COVID-19 للمملكة المتحدة: "لقد وضعنا اليوم أول مريض كورونا بريطاني في تجربة عشوائية للأدوية التي قد تعالج المرض".

وكشف أيضًا أن العلماء يخططون لبدء تجارب لقاح في غضون شهر من الآن، لكنه حذر من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لبدء التدفق للأسواق.

وأضاف جونسون: "لإعطاء الجميع فكرة عما سيحدث فيهذا المسار، نحن في مفاوضات اليوم لشراء ما يسمى اختبار الأجسام المضادة، وهو ببساطة مثل اختبار الحمل الذي يمكن أن يخبر ما إذا كنت مصابًا بالمرض وما إذا كان في الأيام الأولى، ولكن إذا كانت تعمل بشكل إيجابي كما يدعي مؤيدوها، فسنشتري مئات الآلاف من هذه المجموعات في أقرب وقت ممكن عمليًا "لأنه من الواضح أن لديه القدرة على أن يكون ميكانيكيًا كاملاً."

مواضيع قد تهمك :