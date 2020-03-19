شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"المحامين": قانون المحاماة لم يعد ملبيا لرغبة الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمر هريدى عضو مجلس نقابة المحامين، إن قانون المحاماة الحالي هو من أكثر القوانين الذى يتعرض للطعن بعدم الدستورية وأنه صدر 18 حكم بعدم دستورية بعض نصوصه وأنه مازال هناك 11 طعن، مؤكدا أن العلاج و المعاش على رأس أولويات المجلس .

وأضاف عمر هريدى ، في تصريحات له، إنه يأمل في رفع سقف العلاج للمحامي لأنه المورد الرئيسي للصندوق في نقابة المحامين، مشيرا الى أنه يسعى لتقديم مشروع قانون جديد للمحاماة يعبر عن إرادة المحامين لان قانون المحاماة القائم لم يعد ملبيا لرغبة المحامين وأن قانون المحاماة القائم بتعديلاته ليس وليد إرادة المحامين .

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وكانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين قد أعلنت عن فوز رجائى عطية بمنصب نقيب المحامين و فوز هشام لطفى و على الصغير وأسامة سالمان بعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، ويحيى التونى وأحمد بسيونى ونبيل عبدالسلام ومحب المكاوى وحسين الجمال ومحمد الكسار ومحمد فزاع وعبد المجيد هارون بعضوية المجلس.

كما أكدت اللجنة فوز كل من، أبو بكر ضوه وسيف النصر وسعيد عبد الخالق ومحمد عبد الوهاب وفاطمة الزهراء وعمر هريدى ومحمد نجيب وماجد حنا وإسماعيل طه ومحمود الداخلى ومجدى سخى وخالد أبو كراع ومحمد عبد العظيم كركاب وعبد الحفيظ الروبى وصلاح سليمان وسيد عبد الغنى وعيسى أبو عيسى بعضوية المجلس.

يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.