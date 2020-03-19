شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية المصريين الأحرار : الدولة تنفذ جهدا كبيرا لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور ايمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بالقرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم والتي تمثل تقليل التجمعات التي من شانها انتقال وتفشي فيروس كورونا ، لافتًا الي ان الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة المصرية للحفاظ علي صحة المصريين .

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار في بيان صحفي له اليوم ان الدولة تقوم بجهود كبيرة متمثلة في كافة قطاعاتها لمواجهة فيروس كورونا وتسخير كافة المجهودات لمواجهته والحفاظ علي صحة الشعب المصري ، وأشار ابوالعلا أنه يتعين علينا عدم الالتفات الي الشائعات التي يتم بثها والالتزام بالمنزل لمنع انتقال المرض .

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار الأجهزة الامنية بالضرب بيد من حديد علي اي محتكر للسلع الغذائية والمستلزمات الطبية خلال تلك الفترة ، قائلا إنه يتعين علينا أن تتكاتف مع الدولة في مواجهة الحرب مع فيروس كورونا من خلال حملات توعية يقودها الاعلام والأحزاب للخروج إلى بر الأمان .

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كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اليوم الخميس، قرار ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ونص القرار في مادته الثالثة علي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

كما أصدر قراراً بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020