شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بالإعلان عن مندوبيات لصرف مستحقات برامج الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ببيان عاجل، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن استكمال الإجراءات الوقائية التي اتخذتها كافة أجهزة الدولة المصرية لحماية المواطنين والتعامل مع الوباء الذى أصاب جميع دول العالم.

وطالب وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، سرعة التوجيه لهيئة البريد للتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بالإعلان عن مندوبيات لصرف مستحقات برامج الحماية الاجتماعي التي تقدمها الدولة للفقراء والبسطاء من أبناء الشعب في جميع القرى وفقا للبيانات الموجود لديها.

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وأوضح عضو مجلس النواب، ان الهدف من هذا الأمر هو منع انتقال العدوى بين هؤلاء المواطنين البسطاء الذين ليس لديهم الوعى الكافى لمنع انتقال العدوى والوقاية منها، خاصة وأن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شأنها عدم انتشار الفيروس بين المواطنين، ولابد من تضافر الجهود جميعها لضمان الوصول للهدف المنشود.

وأشاد عضو البرلمان بالجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة على مستوى الجمهورية، وحزمة الإجراءات التي اتخذتها للوقاية من انتشار الفيروس، والتي جاءت متسقة مع تعليمات منظمة الصحة العالمية، وحملة التوعية في مختلف وسائل الإعلام لرفع وزيادة تثقيف المواطنين حول التعامل مع هذا الفيروس، ويبقى الدور على المواطن من خلال تنفيذ هذه الإجراءات والتعليمات كما تم الإعلان عنها، وتجنب الأماكن المزدحمة، حتى لا يتحول الأمر إلى كارثة وتكون هناك مزيد من الإصابات بين المواطنين في مختلف المحافظات.