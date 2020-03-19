شكرا لقرائتكم خبر عن العالم المصرى د. جمال شيحة يعلن منذ أسابيع عن علاج لفيروس كورونا .. وترامب يوكد اليوم اعتماد امريكا لهذا الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ثلاثة أسابيع أشار العالم المصرى الدكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب الى امكانية علاج فيروس كورونا باستخدام علاج كان مخصصاً لمكافحة الملاريا وعلى الرغم من ذلك ظل هذا الأمر مجرد محاولات غير واضحة الملامح ولم يلتفت العالم الى هذا الاكتشاف الى ان كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ظهر اليوم عن موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية السريعة على اعتماد دواء لعلاج كورونا وهو الدواء الذى كان مخصصًا لعلاج الملاريا، موضحًا أنه سيتم صرف هذا الدواء بوصفة طبية قريبًا إلى مجموعات كبيرة.. وتوقَّع ترامب أن يكون الدواء المذكور متاحًا للجميع بنهاية العام الحالي، مؤكداً على بذل كافة الجهود للتخلص من كورونا الذى أطلق عليه "الفيروس الصيني".

وحول هذا العلاج قال الدكتور جمال شيحة قبل ثلاثة أسابيع إن المادة الفعالة في علاج الملاريا سوف تكون فعالة في القضاء على فيروس كورونا.

وأضاف أن الدواء الجديد لعلاج فيروس كورونا سيدخل في طور التجارب حتى يتم التأكد من فعاليته مشيراً الى أن الدواء الخاص بالملاريا موجود في جميع الدول ويستخدم لعلاج الملاريا ويستخدم أيضا لعلاج مرض الروماتويد، وقامت الصين بتجربته في 10 مستشفيات بواقع 100 مريض وأظهر تفوقا في العلاج الخاص بعلاج كورونا عن طريق الهندسة الوراثية.

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وأكد جمال شيحه أن الأدوية الخاصة بالملاريا متوفرة في الأسواق بأسعار رخيصة وفى متناول الجميع.