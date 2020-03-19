شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي الخير .. النائب عبدالرحيم علي يتكفل بمائتى أسرة من أهالي الدقي والعجوزة ومسقط رأسه بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، تكفله بمائتى بواقع 100 أسرة من أهالي الدائرة و100 أسرة من مسقط رأسه بقرية الاسماعيلية محافظة المنيا لمدة شهر يبدأ من السبت 21 مارس.

وقال النائب في بيان له منذ قليل: إنه في ظل الظروف الراهنة وما تعيشه البلاد بسبب فيروس كورونا،قرر أن يتكفل بمتطلبات مائة أسرة من محدودي الدخل،ويوفر لهم المواد الغذائية،ومواد التطهير والتعقيم لمدة شهر يبدأ في 21 مارس وحتى 21 أبريل،وتمتد تلم المدة إذا استمر الوضع على ما هو عليه".

وكلف النائب حملته وأعضاء مكتبه، ببدء حصر الأسر المستحقة من جميع مناطق الدقي والعجوزة وقرية الاسماعيلية بالمنيا، حتى لا تستفيد منطقة بعينها، مؤكدا أنه يجب على الجميع التكاتف في الظروف التي تمر بها مصر.

وطالب النائب عبدالرحيم علي،أعضاء مجلس النواب،أن يتكفل كل نائب بعدد من الأسر ويوفر لهم المواد الغذائية، وما يحتاجونه من مواد تطيهر وتعقيم،علاوة على توعية الجميع بخطورة فيروس كورونا،وكيفية مقاومته وتجنبه، وعلى رأسها الالتزام بالمنازل قدر المستطاع.

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