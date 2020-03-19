شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية: هناك متربصون بإرادة الجمعية العمومية ولست بالذى يطوى وسأقاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجائى عطية نقيب المحامين، إن هناك أشخاص متربصون بإرادة الجمعية العمومية تحت شعار إنقاذ المحاماة، مضيفا:" وهذا عجب عجاب لأن هؤلاء تولوا النقابة ربع قرن أفشلوا كل شئ طيب فيها وأضاعوا حقوق المحامين".

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وأضاف رجائى عطية فى رسالة له بثها عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك للمحامين قائلا:" منشور عجيب فوجئت به يعلن عن تشكيل مجلس حكماء من شباب وشيوخ مهنة المحاماة لحماية أموال وحقوق المحامين المشتغلين، وكأن هناك نية لدى المجلس والنقيب المنتخبين للعبث فى تنقية الجداول، تخريب نقابة المحامين هو المستهدف وإعاقة النقيب المنتخب".

واستطرد رجائى عطية قائلا:" طوال الربع قرن بارك على نفسها وضيع كل شيء طيب فى نقابة المحامين وقضي على المحاماة، لست بالذى يطوى وسأقاتل قتالا مريرا وسوف يرتد سهم هؤلاء إلى نحورهم ولن يفلح أحد منهم لا فى النيل منى ولا النيل من النقابة، اطمئنوا ففى نقابة المحامين رجال".