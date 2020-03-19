مبادرة لتقليل آثار إجراءات الوقاية ضد كورونا.. ومحافظ الإسكندرية: لدعم العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، عن مبادرة عاجلة لحشد المجتمع المدني والحكومي بالمحافظة تحت عنوان "ادعم عمال اليومية" لتقليل الآثار الناتجة عن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد(COVID-19).

وقال "الشريف" في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن المبادرة تهدف إلى وضع حلول عاجلة لعمال اليومية في حال اضطرار الحكومة لفرض قرارات أخرى أكثر صرامة في حال عدم التزام المواطنين، متابعًا: "القيادة السياسية والحكومة حريصة على ضمان عدم المساس باحتياجات العمالة من مواطني الإسكندرية البسطاء الذين يعملون بنظام اليومية".

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وأضاف محافظ الإسكندرية أن المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير غطاء آمن لتلك الشريحة الموجودة بالمجتمع السكندري بإعداد حصر شامل لها لضمان عدم تضررهم بأي شكل سواء في الوقت الراهن أو مستقبلًا.

وحددت محافظة الإسكندرية يوم الأحد المقبل، موعدًا لإطلاق المبادرة بمشاركة المجتمع المدني والحكومي ورجال الأعمال بهدف وضع آلية واضحة للتعامل مع تلك الشريحة وضمان توفير الدعم المطلوب لها وقت الأزمات.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارًا بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية اعتبارًا من الساعة الـ7 مساءً إلى الـ6 صباحًا وحتى يوم 31 مارس الجاري.

