الخطوط الجوية الجزائرية تعلن عن إلغاء جميع رحلاتها الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ) أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الخميس عن إلغاء جميع رحلاتها الداخلية ضمن الاحترازات التي قامت بها الحكومة الجزائرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وحسب بيان أصدرته الخطوط الجوية، فيبقى تاريخ عودة الرحلات معلق إلى أجل غير مسمى. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة الجزائرية أحصت إصابة 92 حالة بالفيروس في الوقت الذي يتم الاشتباه في 400 حالة حسب مدير دائرة الوقاية من الأمراض المعدية جمال قرار، كما تم تسجيل وفاة تسعة أشخاص بينهم لاعب جودو سابق /47 عاما/.

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