إليزابيث الثانية تطالب البريطانيين بالتوحد في مواجهة كورونا

حثت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية اليوم الخميس، الشعب البريطاني على الوقوف صفا واحدا فى محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت اليزابيث: "إنها تصل إلى قلعة وندسور مع زوجها الأمير فيليب" فى الوقت الذي يدخل فيه الكثيرون من الأفراد والعائلات فى مختلف أنحاء بريطانيا والعالم فترة قلق وعدم يقين، فإننا

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جميعا مطالبون بتغيير أسلوب حياتنا العادية من أجل صالح مجتمعاتنا الكبرى التي نعيش فيها، وبصفة خاصة من أجل حماية معظم المعرضين للخطر فيها".

وأعلنت السلطات البريطانية، تقليص حركة المواصلات في العاصمة لندن كإجراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت إدارة المواصلات في لندن، اليوم، أنها قررت إغلاق 40 محطة مترو أنفاق بلندن حتى إشعار آخر، وتعليق عمل عدد من الحافلات العامة، موضحة أن هذا القرار هو إجراء احترازي للتصدي لانتشار الفيروس، وكذلك بعد تسجيل انخفاض في أعداد مستخدمي وسائل النقل العامة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون دعا، الإثنين الماضي، إلى العمل من البيوت، وتجنب التنقل والامتناع عن حضور المناسبات وزيارة المطاعم والنوادي.