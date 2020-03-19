قطر تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت قطر تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 460. كما أعلنت عن شفاء 6 حالات مصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 10. 10. Advertisements وكانت السلطات القطرية قد أصدرت قرارا يمنع تقديم الطلبات داخل المطاعم والمقاهي، كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس.

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