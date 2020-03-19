روحاني: 70% من الإيرانيين سيصابون بكورونا

توقع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن يصاب معظم المواطنين الإيرانيين بفيروس كورونا المستجد. Advertisements وقال روحاني، خلال اجتماع عقده مع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، إن «ما بين الستين والسبعين بالمائة من الشعب الإيراني سيصاب بفيروس كورونا». الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، إن «ما بين الستين والسبعين بالمائة من الشعب الإيراني سيصاب بفيروس كورونا». وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

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