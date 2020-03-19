حقيقة تصريحات رئيس وزراء إيطاليا اليائسة حول فيروس كورونا

نسبت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أن جوزيبي كونتي، رئيس الحكومة الإيطالية، قال أن "انتهت حُلول الأرض، الأمرُ متروكٌ للسماء"، في وصفه لتفاقم الأزمة في إيطاليا، جراء تفشي فيروس كورونا، لكن ثبت عدم صحة هذه الإدعات.

وأدى الوباء إلى وفاة 475 شخصًا هناك بين الثلاثاء والأربعاء في أسوأ حصيلة تسجل في دولة واحدة خلال يوم واحد بحسب الأرقام التي نشرت أمس الأربعاء.



تصريحات كونتي

أكد رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، أن إجراءات العزل المفروضة منذ أسبوع في إيطاليا، الدولة



سبب زيادة عدد الوفيات في إيطاليا

الأوروبية التي تسجل أعلى إصابات بفيروس كورونا المستجد- "ستمدد إلى ما بعد موعدها" المقرر في 3 أبريل.وأوضح كونتي، في تصريحات أوردها راديو مونت كارلو الدولية، "إن الإجراءات التي اتخذناها سواء تلك التي أدت إلى إغلاق قسم كبير من الشركات ووقف أنشطة فردية في البلاد أو المتعلقة بالمدارس لا يمكن إلا أن تمدد إلى ما بعد موعدها".وأكمل رئيس الحكومة الإيطالية "لقد تجنبًا انهيار النظام، وإجراءات فرض القيود تنجح، ومن الواضح أنه حين نبلغ ذروة الوباء وتبدأ العدوى بالتراجع، على الأقل بالنسب المئوية، في غضون أيام كما نأمل، لن نتمكن من العودة على الفور إلى حياتنا المعتادة".

أكد بييرباولو سيليري، نائب وزير الصحة الإيطالي، بأن إرتفاع معدل الوفيات بفيروس كورونا في البلاد قد يكون سببه وجود نسبة كبيرة من كبار السن.

وقال سيليري، ردًا على سؤال حول أسباب ارتفاع معدلات الوفيات التي تتجاوز 7 بالمائة من إجمالي عدد الإصابات: "قد يكون هذا بسبب ارتفاع متوسط ​​عمر السكان الإيطاليين، 42 % من المصابين بفيروس كورونا تجاوزوا سن 80".