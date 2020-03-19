فرنسا تعلن تسجيل 108 وفيات و1861 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 108 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع

يومي لعدد ضحايا العدوى منذ بدء التفشي بالبلاد.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد حذر من أن

بلاده تسير نحو وباء "لا يرحم" وسط ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتحتل فرنسا المركز الخامس عالميا من حيث أعداد الإصابة بكورونا، خلف الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.