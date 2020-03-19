أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 108 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاعيومي لعدد ضحايا العدوى منذ بدء التفشي بالبلاد.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد حذر من أنبلاده تسير نحو وباء "لا يرحم" وسط ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وتحتل فرنسا المركز الخامس عالميا من حيث أعداد الإصابة بكورونا، خلف الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعلن تسجيل 108 وفيات و1861 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.