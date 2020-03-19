الأردن: ارتفاع مصابي كورونا لـ69 حالة



أعلنت وزارة الصحة الأردنية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة، ارتفع إلى 69 مصابا، بمن فيهم المتعافين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن

المصابين هم: 50 أردنيا بمن فيهم المتعافين، و6 فرنسيين، و4 عراقيين، و3 بريطانيين، ولبنانيان، وأرجنتينيان، وفلبينيان، مشيرة إلى أن أحد المصابين بالفيروس، هو من بين الحالات المحجور عليها بالفنادق.

وكانت السلطات الأردنية، بدأت إجراءات إيقاف حركة الملاحة الجوية باستثناء الشحنات التجارية، كما أغلقت الحدود البرية والبحرية.