اليونان تغلق معظم فنادقها للحد من انتشار كورونا

أعلنت اليونان، اليوم الخميس، أنها ستغلق بشكل مؤقت غالبية فنادقها على مستوى البلاد في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة السياحة اليونانية، اليوم الخميس، إنه لن يسمح سوى بفتح فندق واحد لكل عاصمة إقليمية، مع السماح بوجود ثلاثة

فنادق لاستضافة الضيوف في أثينا، وثلاثة آخرين في تسالونيكي.

وسيبدأ الإغلاق في 22 مارس، وحتى نهاية أبريل على الأقل، وهو بداية موسم الصيف لمعظم الفنادق خارج المدن الكبرى.

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ومنذ يوم الأربعاء، تحظر اليونان التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص في محاولة لوقف تفشي الفيروس، وسيتم تغريم من لم يلتزم، حسبما قال نائب وزير الدفاع المدني في الراديو الحكومي.

ويطبق الحظر على المناسبات الداخلية خلف الأبواب الموصدة والخارجية.

وأكدت أثينا وجود أكثر من 400 حالة إصابة بالفيروس، ووفاة 5 أشخاص بالمرض حتى الآن منذ يوم الأربعاء.

