بريطانيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 144 والإصابات 3269

قالت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، إن عدد الأشخاص الذين توفوا في بريطانيا جراء إصابتهم بفيروس كورونا ارتفع إلى 144 بزيادة بلغت نسبتها 40 في المئة في يوم واحد.

كما ارتفع عدد حالات الإصابات بالفيروس بمقدار 643 بنسبة 25 في المئة ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 3269 شخصاً.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن بريطانيا تأمل في التغلب على فيروس كورونا خلال 12 أسبوعاً إذا اتبع الناس إرشادات الحكومة حتى يتراجع عدد المصابين بالفيروس بحلول نهاية يونيو المقبل.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي «في هذه اللحظة، المرض ينتشر بطريقة لا تستجيب فيما يبدو لمحاولات تدخلنا».

وأضاف أعتقد أن مزيجاً من الإجراءات، التي نطلب من الناس اتباعها وإجراء فحوص بشكل أفضل وتحقيق تقدم علمي، سيتيح لنا التغلب على (الفيروس) خلال الأسابيع الاثني عشر المقبلة... ليس بوسعي أن أقف هنا وأقول إن الأعداد ستتراجع بحلول نهاية يونيو. هذا ممكن لكن ببساطة لا أستطيع أن أقول ذلك بيقين".

كان جونسون أعلن أمس إغلاق المدارس لمنع تفشي الفيروس.