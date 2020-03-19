تونس تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

قال سامي الرقيق مدير الصحة في ولاية سوسة التونسية، اليوم الخميس، إن تونس سجلت أول وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرقيق أن المتوفاة هي امرأة.

كانت تونس، التي أعلنت 39 إصابة بالفيروس، قد أغلقت المساجد والأسواق وأعلنت حظر التجول إضافة إلى إغلاق حدودها البحرية والجوية والبرية.

وأوضح مصدر طبي في مستشفى بمدينة سوسة أن المتوفاة تبلغ من العمر 72 عاماً وهي من العائدين من الخارج، تحديداً من تركيا. وقد أثبتت التحاليل المخبرية إصابتها بالفيروس لكنها كانت تعاني كذلك من أمراض أخرى مزمنة.

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