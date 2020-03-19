الهند تناشد المواطنين بالعزل الذاتي لمنع انتشار «كورونا»



ناشد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الخميس، المواطنين البقاء في منازلهم يوم 22 مارس في إطار تجربة للعزل الاجتماعي بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي خطاب وجهه للشعب، قال مودي إن التحدي المتنامي الذي يمثله كورونا ليس عادياً وحث الجميع على الالتزام بالعزل الاجتماعي.

وقال «هذه أوقات صعبة لكن علينا جميعاً أن نحافظ على الانضباط لمنع انتشار الفيروس» مضيفاً أن الوباء أثر بشدة على اقتصاد البلاد.