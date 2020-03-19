الكويت تمدد قرار تعطيل الدراسة حتى 4 أغسطس

قررت الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، تمديد تعطيل الدراسة حتى الرابع من أغسطس المقبل لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إن مجلس الوزراء الكويتي قرر تمديد العمل بقراره وفق اجتماعه الاستثنائي المنعقد في 26 فبراير 2020 بشأن تعطيل الدراسة للمدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على أن يتم البدء باستئناف الدراسة بكل مراحل التعليم العام والعالي الحكومي والخاص يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020.

وقال المزرم، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس للحديث عن آخر المستجدات حول مكافحة الفيروس، إنه تم تكليف وزارة التربية والجهات المعنية بإعداد القرارات التنظيمية والتفصيلية لتطبيق هذا القرار.

وأضاف المزرم أن مجلس الوزراء قرر أيضا مباشرة وزارة الصحة ووزارة الداخلية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المعنية بتفعيل العقوبات التي تضمنتها أحكام القانون رقم 8 لعام 1969 المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وإجراءات الحجر الصحي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية أن مجلس الوزراء قرر كذلك تكليف وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى بتوفير رحلات شحن لاستيراد المواد الغذائية والأساسية التي تتطلب النقل الجوي وغيرها.

وبين أنه تم كذلك تكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الصحة بتجهيز أرض المعارض بمنطقة مشرف كمستشفى ميداني بالسرعة الممكنة، لافتا إلى أن القرارات الحكومية المتخذة في هذا الإطار تأتي في إطار الوعي وتحمل المسؤولية في العمل الجماعي لحماية المجتمع من هذا الوباء.

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