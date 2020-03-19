إسرائيل تقرر فرض إغلاق كامل على الاراضي الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 573.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إن 6 من الإصابات خطيرة و13 متوسطة و540 طفيفة، لافتة إلى أن 14 حالة قد تعافوا من الفيروس.

واستنادا الى وزارة الصحة الإسرائيلية فإن 266 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات وإن 86 يتلقون العلاج في المنازل و47 يتلقون العلاج في فنادق تم تخصيصها لعلاج المرضى.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت إنها بدءا من الخميس ستجري 2200 فحص يوميا لأشخاص مشتبهين بالإصابة بالفيروس.

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وبدأت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، تدابير أكثر دقة لرصد المخالطين لحالات الإصابة المؤكدة.