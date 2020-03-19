الجزائر تقرر وقف جميع وسائل النقل العمومي وحركة القطارات

وسجلت الجزائر، الخميس، ارتفاعاً جديداً في عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 82 حالة مؤكدة، مع وفاة اثنين آخرين ليرتفع عدد الوفيات إلى 8 منذ تفشي المرض في البلاد نهاية الشهر الماضي، وفق بيان لوزارة الصحة الجزائرية.

ووفق تصريح لعقاب، فإن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات حول مراجعة الدستور التي شكلها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يناير/كانون الثاني الماضي والمكونة من 16 خبيراً دستورياً وقانونياً، أنهت مهمتها وفق البرنامج الزمني الذي حدده تبون للجنة، "ولم يتبقَّ إلا طبع الوثيقة والشروع في توزيعها على جميع الأطراف المعنية".

وقررت الرئاسة الجزائرية توزيع مسودة التعديلات الدستورية الجديدة على الأحزاب السياسية المعتمدة والمجتمع المدني والجمعيات المدنية والنقابات والشخصيات السياسية والأساتذة الجامعيين لـ"إبداء الرأي حولها وتقديم ملاحظات عليها أو مقترحات أخرى لتعديلها".

فيما كشف بيان سابق عن رئاسة الجمهورية أن عدد الهيئات والمنظمات والنقابات والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية التي ستناقش "دستور الجمهورية الجديدة" أكثر من 600.

Advertisements

كما حددت لجنة تعديل الدستور سقفاً زمنياً لاستشارة مختلف الفواعل السياسية والاجتماعية والأكاديمية في البلاد على مسودة الدستور بـ"شهر واحد" قبل عرضها للمناقشة والمصادقة على غرفتي البرلمان، ثم على الاستفتاء الشعبي.

غير أن محمد لعقاب لم يستبعد أن يلجأ الرئيس الجزائري إلى "الاستفتاء الشعبي مباشرة" دون المرور على غرفتي البرلمان، خصوصاً أن الدستور الجزائري يعطي الصلاحية لرئيس البلاد في ذلك.

واستقبل تبون، في الأسابيع الماضية، عددا من رؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية، بما فيها بعض المعارضة وممثلون عن قدماء المحاربين بالقصر الجمهوري، في إطار مشاوراته السياسية لتعديل الدستور.

وذكرت الرئاسة الجزائرية، في مختلف بياناتها، أن عبدالمجيد تبون قدم لضيوفه رؤيته لحل المشاكل السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما فيها التعديل الدستوري.