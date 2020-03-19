أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، اليوم الخميس، مساهمتها في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت الهيئة في بلاغ، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن “هيئة مراقبة التأمينات، والاحتياط الاجتماعي والعاملون به تساهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا”، وذلك “تأكيداً منهم على التزامهم، وانخراطاً في واجب التضامن الوطني.
وقرر كل من الرئيس والكاتب العام ومديري الهيئة التبرع بما يعادل راتب شهر واحد لفائدة الصندوق سالف الذكر، بالإضافة إلى تفعيل آلية تمكن مجموع العاملين بالهيئة من الإسهام في هذه المبادرة التضامنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مديرو هيئة مراقبة التأمينات يتبرعون براتب شهر لفائدة صندوق تدبير الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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