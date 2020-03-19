لاعب ريال مدريد يواجه تهما جنائية بعد انتهاك الحجر الصحي للاحتفال بعيد ميلاد خطيبته

أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن مهاجم ريال مدريد، لوكا يوفيتش، يواجه تهما جنائية، بعد انتهاكه قواعد الحجر الصحي، والعزل لفيروس كورونا، من أجل العودة إلى بلاده للاحتفال بعيد ميلاد خطيبته.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن مهاجم ريال مدريد قد يواجه عقوبات في بلاده، بسبب خرقه قرار الحجر الصحي.

وانتقدت آنا برنابيتش، رئيسة وزراء صربيا، في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، مواطنها لوكا يوفيتش، ولاعبين آخرين يلعبون في أندية خارجية وقالت: “بدون ذكر أسماء، هناك نجوم كرة يتقاضون الملايين، ويتجاهلون العزلة الذاتية الإلزامية عند عودتهم إلى الوطن”.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم وضع فريق ريال مدريد في الحجر الصحي بعدما جاءت نتائج فحوص لاعب كرة سلة إيجابية لفيروس كورونا، وفقا لما أعلنه النادي الإسباني، يوم الخميس الماضي.