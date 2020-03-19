قالت وزارة الاقتصاد والمالية، إن لجنة اليقظة الاقتصادية، قررت في اجتماعها اليوم، منح تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض (AMO)، جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفين عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن هؤلاء الأجراء، سيتمكنون أيضا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020.
ومن بين القرارت المتخذة أيضا، “تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات”.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الحكومة تقرر منح 2000 درهما تعويضا شهريا للفاقدين للعمل ابتداء من فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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