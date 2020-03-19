وزارة الداخلية تعلق خدمة إنجاز جوازات السفر البيومتري

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه تقرر ابتداء من اليوم الخميس، وحتى إشعار لاحق، تعليق خدمة إنجاز جوازات السفر من طرف مختلف العمالات والأقاليم،
وأضاف البلاغ ذاته، أنه تم تعليق قبول إيداع الطلبات الجديدة للحصول على جواز السفر البيومتري، إلا في حالات الاستعجال المبررة.
وأوضحت الوزارة في نفس البلاغ أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني.
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