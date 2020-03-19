السلطات المحلية تتدخل لتنظيم المسافرين بمحطة القطار طنجة المدينة بسبب الاكتظاظ-فيديو

فيديو: يونس الميموني

تدخلت السلطات المحلية قبل قليل، بمحطة القطار طنجة المدينة، من أجل تنظيم المسافرين، بعد حدوث ازدحام كبير، وتجاهل التدابير الوقائية من طرف المرتفقين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما عاينه موقع “اليوم24” فإن باب المحطة شهد توافد عدد كبير من المسافرين، متجاهلين تعليمات وزارة الصحة والداخلية المتمثلة بمنع التجمعات التي تفوق 50 شخصا في مكان واحد، فضلا عن الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، كترك مسافة بين الأشخاص، للحد من انتشار “كوفيد19”.

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وكان بلاغ مشترك بين وزارة الداخلية والصحة، قد دعا المواطنين إلى التقييد والحد من تنقلاتهم، والتزام العزلة الصحية في منازلهم، كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة.

وأضاف البلاغ أن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية، ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل.

وسجل المغرب لحدود اللحظة 61 حالة إصابة بـ”كوفيد19″.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.