شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في العراق إلى 13 حالة والان مع التفاصيل

الخميس 19 مارس 2020 شهد العراق ارتفاعا في عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إذ سجل 13 وفاة.

وقالت وزارة الصحة والبيئة في العراق، الخميس، إن حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بلغت 13 حالة، وأن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 192 حالة.

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