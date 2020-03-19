سلطنة عمان تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس 19 مارس 2020

صورة أرشيفية

أعلنت سلطنة عمان، مساء اليوم الخميس، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وقالت وزارة الصحة العمانية، في بيان، إن الحالات الجديدة المسجلة في السلطنة منها 8 حالات لمواطنين وحالة واحدة لوافد، مشيرة إلى أن 3 منها مرتبطة بالمخالطة لحالات سابقة، و6 حالات مرتبطة بالسفر لكل من بريطانيا والولايات المتحدة والهند ومصر.

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أكثر من عشرة آلاف إصابة و154 وفاة بكورونا المستجد في الولايات المتحدة مصر تعلن عن حالة وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأوضح البيان أن إجمالي الحالات المسجلة في السلطنة وصلت إلى 48 حالة، منوهة إلى أن 13 تماثلت للشفاء.