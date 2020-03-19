الإمارات تخصص رقما للرد على استفسارات رعاياها بالخارج

الخميس 19 مارس 2020

خصصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الرقم 0097124965228 للرد على كافة استفسارات حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج البلاد وتقديم الدعم للحالات الإنسانية والاستثنائية ضمانا لعودتهم.



يأتي ذلك تزامنا مع البيان الصادر بشأن قرار الإمارات "تعليق" دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الإمارات ابتداء من اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ولمدة اسبوعين قابلة للتجديد حسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب فيروس كورونا المستجد وكاجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وتحرص الخارجية الإماراتية على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج البلاد وذويهم وأقاربهم المتواجدين في الإمارات ومن لهم علاقة مباشرة معهم من الدرجة الأولى وضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

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وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات شفاء 5 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 31، فيما تم تسجيل 27 إصابة جديدة.

وشددت الوزارة خلال المؤتمر بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في دولة الإمارات، على أهمية "التباعد الاجتماعي" كخطوة وقائية ضد الفيروس الذي سجل حتى الآن 140 إصابة في الإمارات.

وقالت فريدة الحوسني، مديرة إدارة الأمراض السارية في دائرة الصحة، إن الوزارة بدأت تطبيق الحجر الصحي المنزلي للقادمين من الخارج، مؤكدة أن دولة الإمارات تملك منظومة متكاملة لوقاية المجتمع من كورونا المستجد.

وطالبت الوزارة خلال المؤتمر الجميع بعدم الانصياع وراء الشائعات وعدم الشراء المفرط من المواد الغذائية، مؤكدة أن كل السلع متوفرة، وأن الإمارات تملك مخزونا استراتيجيا من الغذاء والدواء.