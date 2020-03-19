فرنسا: تسجيل 1861 حالة إصابة و108 حالات وفاة جديدة بكورونا

الخميس 19 مارس 2020

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 1861 حالة إصابة و108 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وقال المدير العام لهيئة الصحة الفرنسية جيروم سالمون، في مؤتمر صحفي اليوم إن "العدد الإجمالي لحالات الوفاة ارتفع إلى 372 أو زيادة بنسبة 41% تقريبا".

وأضاف سالومون أن "عدد الإصابات ارتفع إلى 10995، من 9134 يوم الثلاثاء، وهو ارتفاع بنسبة 20% خلال 24 ساعة".

وأشار سالومون إلى أن "1122 شخصا في حالة خطيرة بزيادة 20.5% مقارنة بيوم الأربعاء ويحتاجون لرعاية مكثفة".