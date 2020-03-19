زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب غربي إيران‎

الخميس 19 مارس 2020

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، فجر الخميس، مدينة "خوي" التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية، غربي إيران.



جاء ذلك بحسب بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، على موقعها الإلكتروني.

Advertisements

وذكر البيان أن الزلزال وقع الساعة 11.07 بتوقيت جرينتش في المدينة المذكورة القريبة من الحدود التركية، على عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم يصدر أي بيان حول وقوع أية خسائر مادية أو بشرية جرّاء ذلك.