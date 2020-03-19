صحة الرصافة تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة 4 بفيروس كورونا

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، الخميس، عن ارتفاع العدد التراكمي للإصابات الموجبة بفيروس كورونا بجانب الرصافة الى 49 بعد تسجيل 4 اصابات جديدة.

وقال عبد الغني الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "صحة الرصافة سجلت اربع اصابات موجبة جديدة بفيروس كورونا المستجد"، مبينا ان "الحالة الاولى لرجل من اهالي الزعفرانية بعمر 66 سنة ملامس لحالة موجبة واظهرت نتائج الفحص المختبري اصابته بفيروس كورونا".

واضاف ان "الحالة الثانية هي لرجل بعمر 30 سنة شقيق الحالة الاولى وملامس لحالة موجبة، فيما كانت الحالة الثالثة هي لامرأة بعمر 56 سنة زوجة الحالة الاولى وجميعهم من سكنة الزعفرانية وملامسين واظهرت نتائج الفحص المختبري موجبة تؤكد اصابتهم بفيروس كورونا".

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واوضح ان "الحالة الرابعة هي لرجل بعمر 46 سنة من اهالي منطقة بغداد الجديدة ملامس لحالة موجبة وراجع مستشفى الشيخ زايد ويعاني من ارتفاع درجات الحرارة وسعال ونحول عام"، مشيرا الى انه "بعد الفحص المختبري اظهرت النتائج موجبة".

واكد انه "تم نقل الحالات الاربع الى مستشفى ابن الخطيب"، لافتا الى ان "العدد التراكمي للإصابات بجانب الرصافة ارتفع الى 49 اصابة موجبة بفيروس كورونا اكتسب منهم 9 حالات الشفاء التام وحالة وفاة واحدة ما يعني بقاء 39 حالة تتلقى العلاج بمستشفى ابن الخطيب يتلقون العناية المتميزة من خدمات علاجية وصحية وفندقية ".

ودعا الساعدي المواطنين الى "مراجعة اقرب مؤسسة صحية في حال وجود اعراض الإصابة بفيروس كورونا والابتعاد عن التجمعات والالتزام بحضر التجوال لضمان سلامتهم".