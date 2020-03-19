العجوز والأرفف الفارغة.. صورة 'كسرت قلب بريطانيا'

وفي الصورة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، يظهر رجل وقد بلغ من العمر عتيا، يتفقد قائمة مشتريات في يده بينما ينظر بحزن وانكسار إلى أرفف المتجر وقد خلت من كل المنتجات.

حدث ذلك من جراء تهافت أعداد كبيرة من البريطانيين على شراء المواد الاستهلاكية من غذاء وغيره، وتخزينها، خوفا من أن تفرض الحكومة في أي وقت حجراً صحياً وحظر تجول كما حدث في العديد من دول أوروبا لمنع تفشي الوباء.



وكشفت تعليقات المتابعين انزعاجهم الشديد مما وصفوه بـ"أنانية المستهلكين" الذين انقضوا على السلع ولم يتركوا للعجوز المسكين شيئا يشتريه.

وكتتب إحدى المتابعات على توتير: "يا لها من صورة مزعجة، أنه أمر مؤلم"، فيما قالت أخرى: "إنه أمر يفطر القلب، أنا مستعدة لإعطائه كل لفائف مناديل الحمام التي بحوزتي".

وقالت سيدة أخرى: "كنت أتسوق بالأمس، وكان هناك نقص في الكثير من المواد، ووسط الزحام رأيت الكثير من كبار السن حائرين لا يعرفون ماذا يفعلون. كان أمراً محزنا للغاية".

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