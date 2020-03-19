الخليج 365 تعيد نشر إجابة مكتب السيستاني عن سؤال حول 'منع التجمعات'

يعيد موقع الخليج 365، اليوم الخميس، نشر إجابة مكتب المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني عن سؤال حول "منع التجمعات" في صلاة الجماعة وشبهها. يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا في العراق. وفيما يلي نص الاستفتاء: Advertisements «ما هو رأي سماحة المرجع الأعلى حول المشاركة في صلاة الجماعة في هذه الأيام التي تشهد انتشار فيروس كورونا؟ وجاءت الإجابة كالتالي: حيثما مُنعت (مثل هذه التجمعات) بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، فيجب الالتزام بهذا المنع وأخذه محمل الجد». وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة العراقية إلى الالتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها. وأعلن العراق، الخميس، 19 آذار، 2020، أعلنت تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين إلى 192 بينهم 13 حالة وفاة سابقة و43 حالة شفاء.



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