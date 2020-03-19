صحة ذي قار تعلن شفاء ثاني مصاب بفايروس كورونا

أعلنت دائرة صحة ذي قار، الخميس، شفاء ثاني مصاب بفايروس كورونا المستجد وتعافيه التام من أعراض المرض، مبينا ان ذلك جاء بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخوله المستشفى.

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "احد المواطنين من المصابين بفايروس كورونا ومن سكنة قضاء الشطرة شمال مركز محافظة ذي قار تماثل للشفاء"، مبينا انه "دخل المستشفى بتاريخ 4-3-2020 وتم سحب عينات منه وإرسالها الى مختبر الصحة العامة في بغداد وظهرت نتائج الفحص بتاريخ 8-3-2020 وكانت موجبة أي انه مصاب بفايروس كورونا".

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واضافت "بعد ذلك تم التعامل معه وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها حيث تم وضعه تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق و معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفايروس ومتابعة حالته عن كثب حتى تعافيه التام من المرض وتم اعادة سحب عينة ثانية منه بتاريخ 12-3-2020 وإرسالها الى مختبر الصحة العامة في بغداد مرة اخرى وظهرت النتيجة سالبة".

وتابعت انه "تم سحب عينة ثالثة وإرسالها الى مختبر الصحة العامة ايضا بتاريخ 19-3-2020 للتأكد من مدى امتثاله للشفاء التام وتبين النتيجة سالبة ايضا"، مشيرة الى ان "المريض قد اكتسب الشفاء التام وبإستطاعته ان يمارس حياته الطبيعية في المجتمع".