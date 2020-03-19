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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب غربي إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، فجر الخميس، مدينة "خوي" التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية، غربي إيران.
جاء ذلك بحسب بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، على موقعها الإلكتروني.
وذكر البيان أن الزلزال وقع الساعة 11.07 بتوقيت جرينتش في المدينة المذكورة القريبة من الحدود التركية، على عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.
ولم يصدر أي بيان حول وقوع أية خسائر مادية أو بشرية جرّاء ذلك.
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