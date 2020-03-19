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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا: تسجيل 1861 حالة إصابة و108 حالات وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 1861 حالة إصابة و108 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقال المدير العام لهيئة الصحة الفرنسية جيروم سالمون، في مؤتمر صحفي اليوم إن "العدد الإجمالي لحالات الوفاة ارتفع إلى 372 أو زيادة بنسبة 41% تقريبا".
وأضاف سالومون أن "عدد الإصابات ارتفع إلى 10995، من 9134 يوم الثلاثاء، وهو ارتفاع بنسبة 20% خلال 24 ساعة".
وأشار سالومون إلى أن "1122 شخصا في حالة خطيرة بزيادة 20.5% مقارنة بيوم الأربعاء ويحتاجون لرعاية مكثفة".
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