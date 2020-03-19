القوات الماليزية تنفي رش مروحياتها العسكرية مبيدات ضد "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

نفت القوات المسلحة الماليزية إعلاناً عن قيام مروحياتها العسكرية برش المبيدات لتعقيم البلاد من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" .

ونفى قائد القوات المسلحة، الجنرال أفندي بوانغ أي صحة لتلك الأنباء، في تصريحاته لوكالة "برناما" اليوم الخميس، مضيفاً أن الخبر الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي بالتأكيد غير صحيح وكاذب.

وفي سياق متصل، طالب مجلس الأمن الوطني الماليزي الجمهور بعدم تداول هذه المعلومات الكاذبة .

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وأضاف المجلس في بيانه الصادر اليوم، أنه في حالة ثبوت نشر أي شخص أخباراً كاذبة، فسيعاقب بموجب المادة رقم 233 من قانون الاتصالات والوسائط المتعددة الصادر عام 1998 في البلاد.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 230000 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9390، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.