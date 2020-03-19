شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا ببريطانيا إلى 3269 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، الخميس، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد لديها إلى 3269، فيما وصلت بلغت الوفيات إلى 144 حالة.



وكانت السلطات الصحية في إيرلندا الشمالية في وقت سابق اليوم، أعلنت تسجيل أول حالة وفاة ذات علاقة بالمرض، فيما سجلت اسكتلندا 3 وفيات جديدة للسبب ذاته.

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